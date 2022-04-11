Боррель описал двумя словами войну РФ против Украины: провал и жестокость

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель констатирует, что в свете предстоящих боевых действий России на востоке Украины, ЕС будет продолжать поддерживать Киев в военном аспекте. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«То, что произойдет на восточном фронте, делает нас еще больше готовыми продолжать поддерживать Украину, которая стоит перед лицом этой битвы. Как вам известно, мы мобилизовали больше финансирования из Европейского фонда мирных возможностей. Сейчас мы готовы поддержать Украину в военном аспекте», — сказал Боррель в понедельник в Люксембурге по окончании заседание Европейского совета на уровне министров иностранных дел.



Характеризуя военную агрессию России против Украины, Высокий представитель счел возможным сказать следующее: «Чтобы квалифицировать российскую агрессию против Украины, нужно два слова. Первое — провал. Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев, но их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Украинцы уверены, что они намерены начать большую операцию на Донбассе. Второе слово , и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, — это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка, такая, которую мы видели на железнодорожной станции. Мы очень обеспокоены гуманитарными последствиями этой войны».