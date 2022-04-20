Как живет курортный Святогорск в ожидании российского наступления

Туристический город Святогорск — курортная жемчужина Донбасса — уже дважды подвергался обстрелам. Боевые действия все ближе, а ситуация в населенном пункте все сложнее. Как живет Святогорск сегодня — видели журналисты «Новостей Донбасса».



До начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины здесь проживало около четырех с половиной тысяч человек. В том числе и переселенцы, которые в 2014-м городу были вынуждены покинуть свои временно оккупированные города.



Мэр Святогорска Владимир Бандура говорит, что в городе осталось около трех тысяч человек.



«Люди, которые могут выехать — они выезжают, многие остаются дома, есть очень много пенсионеров», — рассказал городской голова Святогорска.



Местным властям удалось эвакуировать порядка тысячи человек, многие предпочитают оставаться дома, поскольку нет денег. Остаются и некоторые предприниматели, несмотря на звуки российских обстрелов.



В Святогорске больше месяца не работают отделения банков. Снять наличные деньги можно лишь в соседнем Славянске. Врачей в городе остались единицы. Говорят, пока справляются, но в случае срочных операций пациентам могут помочь лишь в хирургическом отделении Славянска.



«Врачей очень мало, работаем каждый день,помимо выходных, оказываем консультации. Аптека работает, можно купить медикаменты. Неотложная помощь, можно поставить капельницу, мы это делаем», — рассказал Владимир Шлюфин, семейный врач Святогорской городской амбулатории.



За время войны город дважды попадал под обстрелы оккупантов, повреждены помещения Святогорской и Свято-Успенской Лавры. На тот момент в монастыре находилось около тысячи прихожан, среди них и переселенцы из Изюма.



В двух десятках километров от Святогорска и всего в двух километрах от места боев находится село Яцковка. Здесь война началась 10 марта, оккупанты наносили авиаудары по селу по ночам. Работала и крупнокалиберная артиллерия. Сейчас в селе не осталось целых домов, говорят местные жители.



Из-за постоянных обстрелов в селе нет света, газа и мобильной связи, люди сутками сидят в подвалах своих домов. За продуктами ходят в соседнее село за 4 километра.



В Яцковке сейчас живут около 200 пенсионеров. Только с недавних пор сюда могут заезжать медики, и то лишь на велосипеде. Среди жителей есть и больные сахарным диабетом, эпилепсией, людей с повышенным давлением, много людей, которые ранее переносили инфаркты.



Из полутора тысяч жителей в селе осталось три сотни человек, среди них — два десятка детей.