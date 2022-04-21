Зеленский: Истребителей от Запада не получали, ожидаем тяжелую технику

Украина ожидает поставок тяжелой техники из стран Запада в ближайшее время, но, в частности, ни одного истребителя в рамках военной помощи до сих пор не получила. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.



«По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодня я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом... и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники... Мы ждем этого и думаем, что это правда, что это будет у нас», — сказал Зеленский.

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Относительно поставок тяжелой техники, президент добавил, что у украинской стороны «есть предварительные даты и есть предварительные гарантии».



На вопрос, получила ли уже Украина обещанное французской стороной оружие, Зеленский сказал, что «некоторые вещи мы получили, что касается деталей, я не готов об этом говорить откровенно. Но есть вещи, которые мы ожидаем и очень ожидаем, мы получили сигнал, что у нас будет возможность это получить в ближайшее время».



Зеленский выразил благодарность Франции и другим странам ЕС за поддержку.



«Что касается конкретики, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь, и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах и мы ждем этого.Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить, и это увеличит мощность нашей обороноспособности», — добавил глава государства.

Около 20 самолетов пополнили авиапарк ВВС Украины благодаря поставкам запчастей из других стран, заявили в Пентагоне. По его словам, сейчас у ВСУ больше самолетов, чем три недели назад.