Славянск обстреляли сегодня ночью

Последствия обстрела Славянска. Скриншот: «Дом»

Славянск Донецкой области подвергся обстрелу со стороны оккупанта сегодня ночью. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.



По его словам, российские войска вели обстрел, предположительно, кассетными бомбами. Обошлось без жертв.



Лях призвал жителей Славянска эвакуироваться.

В результате ночного обстрела Славянска повреждено порядка 20 домов, сообщает телеканал «Дом».