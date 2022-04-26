Владельцы разрушенных на войне домов смогут выбрать, где получить новое жилье в Украине - Шуляк

Украинские власти планируют предоставить владельцам разрушенных российскими войсками домов и квартир право самостоятельно выбрать место получения нового жилья. Об этом сообщила в эфире ICTV Елена Шуляк, соавтор законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья (№7198), который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде.



«Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались. Что же касается квартир - на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть выстроен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства - поэтому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить», - рассказала она.



По словам Шуляк, населенный пункт, где гражданин получит отстроенное жилье, должен соответствовать по определенным характеристикам тому населенному пункту, где он жил до войны. В частности, по количеству населения. Ведь стоимость квадратных метров в мегаполисе и в небольшом городе существенно разнятся.

«Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве - мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома», - добавила она.

Шуляк также рассказала, что законопроект предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры, а также недостроенные объекты, но только если в них уже были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции.



«То есть компенсация будет предоставлена только в случае, если в поврежденном/уничтоженном жилом доме были построены все этажи и стены ("коробка")», - пояснила политик.