Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Владельцы разрушенных на войне домов смогут выбрать, где получить новое жилье в Украине - Шуляк

26 апреля 2022, 11:10

Владельцы разрушенных на войне домов смогут выбрать, где получить новое жилье в Украине - Шуляк

Украинские власти планируют предоставить владельцам разрушенных российскими войсками домов и квартир право самостоятельно выбрать место получения нового жилья. Об этом сообщила в эфире ICTV Елена Шуляк, соавтор законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья (№7198), который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

«Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались. Что же касается квартир - на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть выстроен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства - поэтому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить», - рассказала она.

По словам Шуляк, населенный пункт, где гражданин получит отстроенное жилье, должен соответствовать по определенным характеристикам тому населенному пункту, где он жил до войны. В частности, по количеству населения. Ведь стоимость квадратных метров в мегаполисе и в небольшом городе существенно разнятся.
«Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве - мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома», - добавила она.
Шуляк также рассказала, что законопроект предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры, а также недостроенные объекты, но только если в них уже были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции.

«То есть компенсация будет предоставлена только в случае, если в поврежденном/уничтоженном жилом доме были построены все этажи и стены ("коробка")», - пояснила политик.

Еще по теме

Люди
Елена Шуляк
Организации
Верховная Рада Украины
События
Война Переселение
Прочее
Жилье

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:10
«ДНР» будет забирать недострои, которые остались с 2014 года
23:12
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
16:37
«ДНР» не собирается восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе
10:01
Защитники Мариуполя помешали российским войскам осуществить прорыв на востоке Украины – Минобороны Британии
08:35
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
07:07
В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников
06:45
Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили варианты спасения населения Мариуполя
08:35
Оккупанты держат в плену донецких и луганских наблюдателей СММ ОБСЕ
23:53
Россия готовит «пасхальные» обстрелы. Как живет «Азовсталь». Дайджест НД за день
13:59
Большинство подразделений «МВД ДНР» погибло в боях под Мариуполем — разведка
13:17
Оккупанты принудительно мобилизуют жителей Мариуполя в «армию ДНР»
23:55
Обстрелы Славянска и Лимана, Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
17:43
«ДНР» хочет начать вещание из телецентра в Мариуполе. Но в городе нет света
14:55
Умер легендарный футболист «Шахтера» Виктор Звягинцев. В 2014-м он поддержал «ДНР»
13:10
«ДНР» готовится к «фильтрации» жителей Краматорска и агломерации
все новости
11:10
Владельцы разрушенных на войне домов смогут выбрать, где получить новое жилье в Украине - Шуляк
10:40
Оккупанты нанесли удар по Запорожью. Один человек погиб, еще один ранен
09:45
В Приднестровье повреждены антенны радиотелецентра в результате взрывов
09:17
Россияне способны взорвать дамбу на Карловском водохранилище на Донбассе — СНБО
09:10
«ДНР» будет забирать недострои, которые остались с 2014 года
08:58
Российские войска пытаются окружить укрепленные позиции ВСУ на Донбассе — британская разведка
08:50
Офис генпрокурора: В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей
08:33
«Укрзализныця» назначила семь эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса
08:11
Российские войска пытаются наступать на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ
07:54
В Луганской области за сутки повреждены пять домов в ходе обстрелов
00:25
Лавров обвиняет США в срыве стамбульских переговоров Украины и России
23:50
Лавров о ядерной войне: Это реальная опасность
23:45
ГУР назвало взрывы в Приднестровье «спланированной провокацией» спецслужб РФ
23:12
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
22:10
Под Мариуполем журналисты обнаружили уже третье массовое захоронение
все новости
ВИДЕО
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
25 апреля, 23:12
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
25 апреля, 08:35
Россия готовит «пасхальные» обстрелы. Как живет «Азовсталь». Дайджест НД за день
23 апреля, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция