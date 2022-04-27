Российские войска пытаются наступать вдоль всей линии столкновения на Донбассе — Генштаб ВСУ

Подразделения российских войск ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения в Донецком направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск», - сказано в сообщении.



Отмечается, что россияне стремятся установить полный контроль территории Донецкой и Луганской областей и проложить сухопутный коридор в оккупированный Крым.



На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.



На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.



На Мариупольском направлении оккупанты оказывают массированное огневое воздействие и блокировку украинских подразделений в районе завода «Азовсталь». Они продолжают проводить в городе фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.



На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.



На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.



Оккупанты перебросили в Изюм с территории Белгородской области две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М».



На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого воздействия на позиции украинских войск. В Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях он пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.



Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.



На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.



Отмечается, что противник принимает меры по доукомплектованию техникой своих подразделений, понесших потери во время боевых действий. В частности, за счет снятия с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом. Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.



Украинскими воинами за минувшие сутки были поражены 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.



Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и одна зенитная установка.



Кроме того, Генштаб ВСУ отметил, что военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов российские войска несут существенные потери. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы оккупантов.