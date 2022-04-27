Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Российские войска пытаются наступать вдоль всей линии столкновения на Донбассе — Генштаб ВСУ

27 апреля 2022, 07:44

Российские войска пытаются наступать вдоль всей линии столкновения на Донбассе — Генштаб ВСУ

Подразделения российских войск ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения в Донецком направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

«Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск», - сказано в сообщении.

Отмечается, что россияне стремятся установить полный контроль территории Донецкой и Луганской областей и проложить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении оккупанты оказывают массированное огневое воздействие и блокировку украинских подразделений в районе завода «Азовсталь». Они продолжают проводить в городе фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

Оккупанты перебросили в Изюм с территории Белгородской области две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М».

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого воздействия на позиции украинских войск. В Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях он пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Отмечается, что противник принимает меры по доукомплектованию техникой своих подразделений, понесших потери во время боевых действий. В частности, за счет снятия с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом. Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

Украинскими воинами за минувшие сутки были поражены 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и одна зенитная установка.

Кроме того, Генштаб ВСУ отметил, что военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов российские войска несут существенные потери. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы оккупантов.

Еще по теме

Организации
Генштаб ВСУ
События
Сводка Война боевые действия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
07:02
ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный
22:57
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
19:21
В Мариуполе оккупанты ставят метки «Z» на уцелевшие дома
17:26
Оккупанты вывозят в Донецк фонды мариупольских музеев
13:40
«ДНР» будет выдавать медали за «освобождение Мариуполя»
12:33
Оккупанты морят голодом мужчин в Мариуполе, вынуждая работать на них – мэрия
09:10
«ДНР» будет забирать недострои, которые остались с 2014 года
23:12
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
16:37
«ДНР» не собирается восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе
10:01
Защитники Мариуполя помешали российским войскам осуществить прорыв на востоке Украины – Минобороны Британии
08:35
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
07:07
В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников
06:45
Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили варианты спасения населения Мариуполя
08:35
Оккупанты держат в плену донецких и луганских наблюдателей СММ ОБСЕ
все новости
08:24
В РФ заявили о взрывах в приграничных с Украиной регионах. Под Белгородом горел склад боеприпасов
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
07:44
Российские войска пытаются наступать вдоль всей линии столкновения на Донбассе — Генштаб ВСУ
07:02
ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный
22:57
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
22:53
Попытка РФ создать «органы власти» в части Украины приведет к новым санкциям — Зеленский
22:34
Зеленский: Нужен глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями
21:58
Сегодня оккупанты убили еще троих мирных жителей Донетчины
21:45
На Донетчине заочно сообщили о подозрении директору школы, которая перешла на сторону оккупантов
21:15
Путин заявил, что РФ не даст гарантии безопасности Украине без решения вопросов Крыма и Донбасса
20:55
ООН и МККК готовы работать с военными России и Украины для эвакуации людей из Мариуполя — Гутерриш
20:35
«Шахтер» признан чемпионом всеми участниками УПЛ
20:33
Генсек ООН заявил Путину, что считает происходящее в Украине вторжением
19:59
Предприятия Ахметова, Коломойского и Пинчука накопили миллиардные долги за электроэнергию — «Схемы»
19:21
В Мариуполе оккупанты ставят метки «Z» на уцелевшие дома
все новости
ВИДЕО
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
26 апреля, 22:57
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
25 апреля, 23:12
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
25 апреля, 08:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция