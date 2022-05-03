В Рубежном уничтожен открытый в 2020 году элеватор

Российские войска уничтожили авиаударами элеватор в Рубежном. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На спутниковых снимках, опубликованных Гайдаем, видна огромная воронка. По словам главы Луганской ОВА, это свидетельствует о том, что на элеватор «Голден Агро» в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы.

На сейчас открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен.

Гайдай отмечает, что на предприятии была установлена лаборатория с современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник. В целом же этот комплекс, по его словам, мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

«Оккупанты хотят устроить Голодомор», — заявил Гайдай.