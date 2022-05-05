ВСУ держат оборону на Донбассе и взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге – сводка

Российские войска пытались наступать на Донбассе, но потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом», - сказано в сообщении.



Отмечается, что россияне провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Осуществляют перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимают меры по пополнению запасов. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.



На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются российские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий украинских войск.



Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.



На Авдеевском и Кураховском направлениях российские войска продолжают обстреливать позиции защитников Украины.



В районе города Мариуполь основные усилия российских захватчиков сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения подразделений ВСУ в районе «Азовстали». При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.



По имеющимся данным, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Эти военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.



«Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и не готовы к выполнению задач», – сообщает Генштаб.



На Слобожанском направлении РФ продолжает обстрелы Харькова и проводит разведку позиций подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.



На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона. Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц россияне потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил.



За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 9 воздушных целей: 4 БПЛА (2 из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатые ракеты противника. Также поражены 2 самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.



На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 11 атак, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.