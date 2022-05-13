Великобритания ввела санкции против Кабаевой и бывшей жены Путина

Великобритания включила в санкционный список олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют возможной любовницей Владимира Путина, и бывшую жену российского президента Людмилу. Об этом пишет The Evening Standard.



Всего в санкционный список добавили 12 человек. Среди них бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина, которую называют бизнес-партнером друга Путина Геннадия Тимченко, трое родственников российского президента - бизнесмены Игорь Путин, Роман Путин и Михаил Путин, генеральный директор Геленджикского порта Владимир Колбин и другие.



Кабаева находится в списке, поскольку занимает должность гендиректора Национальной Медиа Группы. Среди СМИ, входящих в эту группу – Первый канал. Отмечается, что они способствуют подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.



МИД России в пятницу, вскоре после объявления о новых санкциях, призвал российских граждан воздержаться от поездок в Великобританию и получения британских виз. Причиной назван крайне недружественный курс Лондона в отношении России.