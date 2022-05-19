«ДНР»: В Донецке под обстрел попал пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Куйбышевском районе Донецка в районе поселка Грабари под обстрел попал пассажирский автобус маршрута № 7, ранены двое пассажиров. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



Автобус следовал от железнодорожного вокзала в сторону поселка Административный Куйбышевского района. В пассажирском транспорте осколками посечена обшивка.



Сообщается, что водитель отвез раненых в больницу.



Утверждается, что в этом же районе обстрелом также повреждено здание дворца культуры «Меридиан». Опубликованы фотографии последствий удара.

Последствия боевых действий в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин