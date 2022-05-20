Финальная стадия самая кровавая: Зеленский пока не зовет украинцев возвращаться из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, поэтому пока он не может призвать украинцев возвращаться из-за границы. Об этом он заявил во время общения с украинскими студентами.



«Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты», — сказал Зеленский.



Президент отметил, что люди видят, как страна оживает, но ехать домой рано.



«Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека», — подчеркнул Зеленский.



Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.