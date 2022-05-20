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Генштаб: Оккупанты собираются снова форсировать Северский Донец, строят переправу

20 мая 2022, 20:18

Генштаб: Оккупанты собираются снова форсировать Северский Донец, строят переправу

Российские захватчики пытаются предпринять новую попытку переправиться через реку Северский Донец, на этот раз — в Изюмском районе на Харьковщине. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

«Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БПЛА "Орлан-10". По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец», — говорится в сводке.

В Генштабе рассказали, что оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВСУ к северу от Харькова. Россияне нанесли авиационные удары и провели дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

В Луганской области при форсировании реки Северский Донец российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады. Такие расчеты приводит американский Институт изучения войны (ISW).

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