Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области

Российские силы начали штурм города Лиман на севере Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



По утверждению нескольких собеседников, войска РФ уже захватили северную часть города.



В то же время в пресс-службе Донецкой облатсной военной администрации ответили НД, что «ситуация сложная, но наши военные держат все под контролем».



Эвакуации из города сегодня не было из-за небезопасной ситуации.

Лиман на карте

Сегодня стало извествно, что российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском Донецкой области.