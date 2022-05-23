Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области

23 мая 2022, 15:26

Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области

Российские силы начали штурм города Лиман на севере Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.

По утверждению нескольких собеседников, войска РФ уже захватили северную часть города.

В то же время в пресс-службе Донецкой облатсной военной администрации ответили НД, что «ситуация сложная, но наши военные держат все под контролем».

Эвакуации из города сегодня не было из-за небезопасной ситуации.

Лиман на карте

Сегодня стало извествно, что российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском Донецкой области.

Еще по теме

Места
Лиман Донецкая область
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:59
В «ЛНР» заявили о ранении жительницы Первомайска в ходе обстрела
14:33
Российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском
14:32
«ЛНР»: В Шахтерском два человека погибли в шахте
14:07
Донецкая область почти полностью осталась без газоснабжения
12:40
В «ДНР» заявили, что украинские военные с «Азовстали» находятся у них
11:45
В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях
10:54
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
08:38
В Луганской области за сутки войсками РФ разрушено более 70 домов — ОВА
22:45
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
23:52
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
22:55
«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
17:48
Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
все новости
15:59
В «ЛНР» заявили о ранении жительницы Первомайска в ходе обстрела
15:52
Жителя Бахмута подозревают в госизмене. Он взят под стражу
15:26
Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области
15:14
На Путина было покушение два месяца назад — глава ГУР
14:50
Кадыровцы приступили к патрулированию дорог под Мариуполем — Андрющенко
14:33
Российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском
14:32
«ЛНР»: В Шахтерском два человека погибли в шахте
14:07
Донецкая область почти полностью осталась без газоснабжения
14:00
После ракетного удара по «Десне» под обломками обнаружили 87 тел погибших
13:54
У киевлян сдающих квартиры переселенцам есть возможность получить компенсацию от государства
13:16
Суд в Киеве приговорил сержанта армии РФ Шишимарина к пожизненному заключению
12:41
В Кремле сомневаются в возможности обмена Медведчука на военных с «Азовстали»
12:40
В «ДНР» заявили, что украинские военные с «Азовстали» находятся у них
12:15
Число погибших за сутки в Донецкой области увеличилось до шести жителей
11:53
Россияне повредили газопровод большого диаметра на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
23 мая, 10:54
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
22 мая, 22:45
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
21 мая, 23:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция