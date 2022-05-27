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Могут похитить и продать металл: «Метинвест» заявил о пиратстве РФ в Мариуполе

27 мая 2022, 19:34

Могут похитить и продать металл: «Метинвест» заявил о пиратстве РФ в Мариуполе

Группа «Метинвест» заявила о том, что российские оккупанты могут похитить и продать 28 тысяч тонн металлопродукции, заблокированной в порту Мариуполя.  

В сообщении Группы отмечается, что на день начала войны 24 февраля в порту Мариуполя находилась металлургическая продукция, произведенная металлургических комбинатах «Азовсталь» и ММК имени Ильича. Эта продукция должна была быть экспортирована покупателям из разных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию и Турцию.

«На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже были загружены 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что эти суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе "Метинвест"», — заявили в компании.

В «Метинвесте» подчеркивают, что незаконные действия по захвату и возобновлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно в порты Ростова, Таганрога, Новороссийска, Туапсе и оккупированного Севастополя. Цель — дальнейшая незаконная продажа украденной продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора — Российской Федерации.

«По международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы "Метинвест" содержат все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями. Группа "Метинвест" приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к строгой юридической ответственности», — говорится в заявлении.

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