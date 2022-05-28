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У Зеленского анонсировали волну приговоров по военнопленным, мобилизованным «Л/ДНР»

28 мая 2022, 13:41

У Зеленского анонсировали волну приговоров по военнопленным, мобилизованным «Л/ДНР»

Относительно военнопленных, которые воевали в рядах так называемых «Л/ДНР», должны быть открыты, расследованы и переданы в украинские суды уголовные производства. Судебные решения по таким делам важны для Украины — в будущих спорах в международных судах. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире канала «Исландия».

По его словам, в Украине должны быть доведены до логического завершения уголовные производства, начатые по фактам уголовных деяний. Это предусмотрено Уголовным кодексом и должно быть выполнено вне зависимости от того, кто совершил такие деяния, и в каком объеме. Как это было сделано в отношении мобилизованного группировкой «ДНР» Никиты Баенко, которого Винницкий городской суд приговорил к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Баенко сейчас надеется получить свободу в рамках обмена пленными.

Необходимо, подчеркнул Вениславский, получить как можно больше закреплений судебными приговорами преступлений. Это улучшит позицию Украины в том числе в международных судах.

«Потому что это будет действовать судебная преюдиция, когда решения, приговоры украинских судов будут доказательной базой в будущих международных судах. Поэтому это нужно делать однозначно», — пояснил он.

По словам представителя президента в Конституционном суде, следует максимально быстро и с тщательным закреплением доказательной базы расследовать уголовные дела, обеспечить их передачу в суды и принятие судебных решений.

«Это будет на пользу будущей правовой позиции и нашим будущим спорам в международных судах», — сообщил Вениславский.

Также он отметил, что взятых в плен «военных», которые были мобилизованы так называемыми «Л/ДНР» — их обменивают.

«Их забирают», — сказал Вениславский.

Напомним, Винницкий городской суд приговорил мобилизованного группировкой «ДНР» 26-летнего уроженца Макеевки Никиту Баенко к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.

Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.

Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.

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