«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения

В результате обстрела Кременной Луганской области один человек погиб, еще девять получили ранения. Об этом заявили в «генпрокуратуре» группировки «ЛНР».



Утверждается, что обстрел произошел сегодня в 09:15.



18 апреля 2022 года украинские военные отошли от Кременной для перегруппировки, тогда же российские войска заняли город.



Глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что Медицинский городок, школы, Луганский областной военный лицей «Кадетский корпус имени героев «Молодой гвардии» в оккупированной Кременной разворовывают российские военные.