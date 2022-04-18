Город ровняют с землей: ВСУ отошли от Кременной

На Луганщине украинские военные отошли от города Кременная для перегруппировки. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время марафона «FreeДОМ» на телеканале UA.



«Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны уж очень все разбито, сильно пристрелялись орки и они уже решили не идти в атаку, прорыв, а решили все равнять с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перестроиться. Ничего такого критического и сверхъестественного в этом нет. "Зраду" не надо искать просто нет смысла стоять на одном месте и всем погибнуть, не нанести существенный вред врагу. Поэтому и было принято решение отойти, перестроиться и далее воевать», — рассказал Гайдай.



Он сообщил, что машину «скорой помощи», выехавшую за раненым в Кременной в результате обстрела гражданского авто, тоже обстреляли. «Напоминаю, там четверо погибших», — добавил Гайдай.



Он отметил, что позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной.



«"Мариупольская ситуация" в Рубежном, Попасном, Горской громаде. Более 70% разрушений. Населенные пункты-призраки. Органы местного самоуправления будут до последнего помогать населению», — рассказал глава области.



Он подчеркнул, что временно оккупированные территории никто бросать не будет. «Отвоюем каждый сантиметр нашей земли», — резюмировал Гайдай.