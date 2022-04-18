Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Город ровняют с землей: ВСУ отошли от Кременной

18 апреля 2022, 18:42

Город ровняют с землей: ВСУ отошли от Кременной

На Луганщине украинские военные отошли от города Кременная для перегруппировки. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время марафона «FreeДОМ» на телеканале UA.

«Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны уж очень все разбито, сильно пристрелялись орки и они уже решили не идти в атаку, прорыв, а решили все равнять с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перестроиться. Ничего такого критического и сверхъестественного в этом нет. "Зраду" не надо искать просто нет смысла стоять на одном месте и всем погибнуть, не нанести существенный вред врагу. Поэтому и было принято решение отойти, перестроиться и далее воевать», — рассказал Гайдай.

Он сообщил, что машину «скорой помощи», выехавшую за раненым в Кременной в результате обстрела гражданского авто, тоже обстреляли. «Напоминаю, там четверо погибших», — добавил Гайдай.

Он отметил, что позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной.

«"Мариупольская ситуация" в Рубежном, Попасном, Горской громаде. Более 70% разрушений. Населенные пункты-призраки. Органы местного самоуправления будут до последнего помогать населению», — рассказал глава области.

Он подчеркнул, что временно оккупированные территории никто бросать не будет. «Отвоюем каждый сантиметр нашей земли», — резюмировал Гайдай.

Читайте также:

Оккупанты расстреляли автомобиль с мирными жителями в Кременной. Четверо погибших — ОВА 

Еще по теме

Места
Рубежное Кременная Горское
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:08
Монобанк закроет счета клиентов, проживающих на подконтрольной «Л/ДНР» территории
11:40
Оккупанты расстреляли автомобиль с мирными жителями в Кременной. Четверо погибших — ОВА
00:08
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
21:56
Боевик Безлер принимает участие в войне: Опубликовал фото из Бердянска
10:24
«ДНР» заявила о 79 погибших и 323 раненых жителях за время эскалации на Донбассе
09:41
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
16:52
Оккупанты репрессируют командиров, которые провалили задачи РФ в Украине
15:59
Россияне в ОРДЛО мобилизуют в ряды боевиков несовершеннолетних — Денисова
13:24
Закроют на въезд и выезд: Оккупанты хотят провести в Мариуполе 100%-ю фильтрацию мужчин
00:17
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
18:13
«ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников ОБСЕ
09:28
Россияне начали эксгумацию тел убитых мариупольцев
00:43
Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
все новости
19:03
Обстрел Запорожской области: ранен ребенок
18:43
Командир морпехов просит организовать эвакуацию женщин и детей из Мариуполя
18:42
Город ровняют с землей: ВСУ отошли от Кременной
18:31
Из Ирпеня передали на экспертизу тела 269 погибших жителей
17:58
Путин присвоил почетное звание бригаде оккупантов, которые зверствовали в Буче
17:44
На Донетчине из-за боевых действий без электроснабжения – более 200 населенных пунктов
17:30
ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма
17:25
Денисова: Оккупанты занимаются милитаризаций детей на Донбассе
17:08
Монобанк закроет счета клиентов, проживающих на подконтрольной «Л/ДНР» территории
16:43
Украина требует от России открыть гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь»
15:58
Полк «Азов» показал свою контратаку в Мариуполе
15:41
В Кремле по-прежнему отчитываются Путину о том, что война «идет по плану»
15:38
РФ удерживает порядка 20 тысяч человек в фильтрационных лагерях под Мариуполем, заявил советник мэра
14:53
Два человека погибли в результате сегодняшнего обстрела Харькова
13:09
Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с предложением обменять его на защитников Мариуполя
все новости
ВИДЕО
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
18 апреля, 00:08
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
17 апреля, 09:41
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
16 апреля, 00:17

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция