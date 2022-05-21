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«Санкционный оазис»: Россияне ездят в Беларусь за банковскими картами, чизбургерами и кока-колой

21 мая 2022, 21:37

«Санкционный оазис»: Россияне ездят в Беларусь за банковскими картами, чизбургерами и кока-колой

Россияне начали ездить в Беларусь, чтобы получить карты Visa и MasterCard в белорусских банках, съесть чизбургер из Макдональдса и выпить настоящую кока-колу. Об этом сообщает белорусский телеграм-канал «Еврорадио».

Как отмечается со ссылкой на источники в местных банках, белорусскими картами по-прежнему можно расплачиваться в зарубежных интернет-магазинах. По большей части они остаются привязаны к мобильным платным сервисам.

«Несмотря на (почти) шесть пакетов санкций, Беларусь остается "санкционным оазисом" на фоне России. Можно сказать, окном в Европу. Что россияне используют для обхода наложенных на них ограничений», — говорится в сообщении.

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