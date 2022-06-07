Бои в Северодонецке. Зеленский приехал на Донбасс. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ситуация в Северодонецке ухудшилась. Бои в городе продолжаются.

Вся Луганщина сравнивается с блокадным Мариуполем. Под обстрелом каждый город в области.

Владимир Зеленский приехал Донбасс. Посетил Лисичанск и Соледар.

Российские войска ведут наступление на Славянск и Святогорск. Оккупанты захватили два села под Угледаром.

Несмотря на обстрелы продолжается эвакуация из Марьинки и Курахово. Из Славянска выехали 80 человек.

На Донбассе погиб еще один российский генерал — Роман Кутузов.

В Новоазовске начали прием документов на оформление российского паспорта. В Мариуполе люди падают теряют сознание в очереди за едой.

На оккупированной территории больше нет теле и радиовещания — обстреляны телевышки.