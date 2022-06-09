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Ситуация в Северодонецке тяжелая, но контролируемая — глава ВГА

09 июня 2022, 22:47

Ситуация в Северодонецке тяжелая, но контролируемая — глава ВГА

В Северодонецке сохраняется тяжелая ситуация, но она контролируемая. Об этом рассказал «Новостям Донбасса» глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк. 

По его словам, россияне прочно держат занятые оборонительные рубежи. Интенсивно обстреливают из тяжелого вооружения оставшийся мост, территорию завода «Азот» и те кварталы, где держат оборону украинские военные. 

В Северодонецке уже полтора месяца нет электричества, соответственно, нет воды. Даже когда пройдет активная фаза боевых действий, восстановить водоснабжение будет очень сложно, поскольку в водозабор были прямые попадания снарядов, один из них лежит в подземном машинном зале, несколько шкафов управления разрушены. 

«Месяца два люди пытались оставаться в квартирах, соблюдать правило двух стен, ночевать в коридорах, пока так скажем, город не начали просто расстреливать и ровнять для того, чтобы его штурмовать. На сегодняшний день это правило не работает, поэтому живут исключительно в убежищах. Нахождение в квартире — это как бы сродни самоубийству», — говорит Александр Стрюк.

Местные жители пока держатся на запасах, которые были сделаны за последние два месяца. Местная власть готовилась, активно завозила продукты и средства гигиены, которые раздавали людям. Уже неделю привезти что-то в Северодонецк физически невозможно из-за активных боев. Воду в городе берут из скважин.

«То, что касается воды — это исключительно скважины. На территории города других вариантов добыть воду нет, то есть это шесть скважин, которые открыли, старые запечатанные, они были законсервированы. Мы поустанавливали там генераторы и вода в общем-то качалась оттуда. В город были завезены емкости кубовые, в зависимости от района и расположения, где-то кубовые, где-то полукубовые, они наполняются, и оттуда люди берут воду», — пояснил глава военно-гражданской администрации Северодонецка.

Эксперты прогнозируют, что ближайшие дни будут самыми сложными на восточной линии фронта, поскольку приближается одна из важных для оккупантов дат — 12 июня — День России. Украинским войскам предстоит тяжелая битва, чтобы отразить мощное российское наступление.

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