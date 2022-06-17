В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы

Масштабный пожар в Донецке. Фото из соцсетей

В оккупированном Донецке горит военная база группировки «ДНР». Об этом сообщают местные жители в Telegram-канале «Типичный Донецк».



По словам дончан, горит база в Киевском районе.

При пожаре происходит детонация боеприпасов. Люди, которые живут рядом, слышат взрывы.

Что-то взрывается и в гаражах оперативного горноспасательного отряда «МЧС ДНР» по адресу: улица Николенко, 7.

Оккупированный Донецк сегодня попал под мощный обстрел. Местные жители сообщают о «прилетах» и пожарах. Также на подконтрольной группировке «ДНР» территории под обстрел попали Макеевка, Горловка, Ясиноватая. Погибла мирная жительница, есть раненые.