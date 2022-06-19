Очень непростая ситуация сложилась в Северодонецке — глава ОВА

Луганская область. Фото: ОВА

Российские войска ведут обстрелы Северодонецка, быстро подстраиваясь под изменения в оборонных редутах. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, ситуация в городе «очень непростая».



Он отметил, что оккупанты корректируют огонь при помощи беспилотников, которые проводят круглосуточную разведку.



«Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" — зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений», — рассказал Гайдай.



Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.



Обстрелы россиян привели к гибели местных жителей и значительным разрушениям в населенных пунктах Попаснянской и Горной общин. Обнаружены тела двух мужчин, погибших от обстрелов в Лисичанске. В Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке — 9, Почечном — 9.



Украинские подразделения отразили штурм в районе Тошковки, в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Идет штурм в направлении Орехово – Горное.



Россияне также ведут разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Украинские военные остановили попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка.