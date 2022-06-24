В Украине погибли более 4600 мирных жителей — УВКПЧ ООН

Потери среди гражданского населения с момента начала полномасштабной войны составили 10506 человек, в том числе 4677 погибших. Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) по состоянию на 24 июня.



«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной, Луганска и Северодонецка (Луганская область), где предположительно пострадало множество мирных жителей», — отмечается в сообщении.



«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в информации.



Согласно подтвержденным данным ООН, погибло 1793 мужчины, 1208 женщин, 148 мальчиков и 132 девочки. В то же время пол 41 ребенка и 1355 взрослых пока не удалось установить.



Среди 5829 раненых — 171 мальчиков и 130 девочек, а также 182 ребенка, пол которых пока не удалось установить.



УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 24 июня было зафиксировано 2551 погибший и 2462 раненых на территории, контролируемой правительством, и 188 погибших и 768 раненых на территории, контролируемой российскими вооруженными силами.



В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 1938 погибших и 2599 раненых.