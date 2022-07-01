Ночной ракетный удар по Одесской области: известно о 18 погибших и 30 раненых

Последствия ракетного удара по жилому дому в Одесской области. Фото: ГСЧС

В ночь на пятницу в результате ракетного удара российской авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области погибли 18 человек, еще 30 ранены. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд. После удара возник пожар в магазине рядом.



В результате ракетного удара по базе отдыха погибли 3 человека, из них 1 ребенок, еще 1 человек пострадал. От попадания частично разрушилось трехэтажное и четырехэтажное здание.



Как сообщили в пресс-службе оперативного командования «Юг», удар был совершен самолетами стратегической авиации Ту-22.



Уточняется, что разрушен многоквартирный дом и две базы отдыха.



По состоянию на 05:30 выявлено 17 погибших, из них один ребенок, оказана медицинская помощь 31 пострадавшим, среди которых четыре ребенка и беременная женщина.



Спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка. Тяжелораненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.