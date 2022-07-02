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Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится воевать в Украине

02 июля 2022, 20:31

Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится воевать в Украине

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не стремится воевать в Украине, потому что ей «эта война не нужна». Об этом он заявил сегодня на собрании по случаю Дня Независимости, передает «БЕЛТА».

По его словам, Беларусь «по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине».

«Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их! Они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда"», — заявил Лукашенко.

«Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине... Нам эта война абсолютно не нужна», — сказал он.

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