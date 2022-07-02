Львов готовится к наступлению со стороны Беларуси

Во Львове городские власти и военные готовятся к обороне, поскольку ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале.



«Сегодня собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы понимать, как мы будем действовать на случай эскалации со стороны Беларуси. Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях», — отметил он.



Садовой рассказал, что в каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока их не планируют переводить на круглосуточное дежурство, но это решение может измениться в любой момент, отметил мэр.



«Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий. Продолжаем формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения. Надо готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа», — добавил Садовой.



Он подчеркнул, что предпринимаются все меры, чтобы жители города были в безопасности.

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