Российские войска совершили ракетный удар по Харькову — глава ОВА

Российские войска в 4 часа утра нанесли ракетные удары по Харькову, попали в объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.



«Ни одного дня без российского террора. Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов. Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района», — написал Синегубов.



По предварительной информации, в результате этого обстрела люди не пострадали.



Также россияне ударили по частному сектору в Новобаварском районе. В жилом доме и расположенном поблизости учебном заведении от удара выбило окна. Пострадала владелица дома — 54 летняя женщина. Ее госпитализировали.



Кроме того в течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области. Они весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки и гаражи.



Всего в течении суток в области были ранены четверо мирных жителей: один в Харькове, двое в Чугуевском районе и один в Харьковском районе.