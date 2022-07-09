Армия РФ нанесла удары по Константиновке, горят дома

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Telegram-канал «Типичная Константиновка»

Армия РФ сегодня нанесла ряд ударов по Константиновке Донецкой области.



Как сообщают местные жители, «прилеты» были утром и днем. Горят дома в микрорайоне Червоный, в районе молокозавода, а также на Новоселовке. Есть пострадавшие. Пожары зафиксированы по улицам Чапаева, Титова.



В Telegram-канале «Типичная Константиновка» показали последствия обстрелов. В частности, повреждены несколько домов, возле которых глубокие воронки.

В районе одного из «прилетов» в небо поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные и медики скорой.







Ранее местные жители показали последствия сегодняшнего обстрела соседней Дружковки.