Запорожская область. Фото: Минреинтеграции

Украина вернула тела 30 погибших военных. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко, передает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



По его словам, тела украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения.



«Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», — отметили в ведомстве.



Всего в рамках нескольких обменов с Россией Украина получила уже около 400 тел военнослужащих, рассказал «Суспільному» Котенко. По его словам, большинство из них погибли на территории завода «Азовсталь», значительная часть погибших опознана.



«Люди, понимавшие, что их родные могли там погибнуть, сдавали ДНК. Если сейчас мы будем забирать большинство людей не из "Азовстали", то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, то есть договоренность с Россией писать о том хотя бы откуда тело — это Луганское направление, Волноваха или это харьковское направление и т.д. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем, кто они», — сказал Котенко.



Также он отметил, что тела украинских военных попадают в один из трех моргов — в Киеве, Днепре или Харькове, в планах — добавить морг в Запорожье, а родственники солдат могут сдать тест на ДНК в любом городе Украины, все результаты попадают в единую базу.