В Покровске дрон РФ атаковал «ВАЗ-2106»: один погиб, двое ранены

В Покровске дрон РФ атаковал «ВАЗ-2106». Фото: Донецкой областной прокуратуры

В Покровске войска РФ атаковали дроном гражданский автомобиль, убив одного и ранив двух граждан. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.



«Прокуроры фиксируют последствия очередного циничного нападения на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил РФ. 28 января 2025 года, в 13:00, армия государства-агрессора нанесла удар дроном по гражданскому автомобилю "ВАЗ-2106" в г. Покровск. На капоте транспортного средства была надпись "люди"», — говорится в сообщении.



В результате попадания дрона, на переднем пассажирском сиденье несовместимые с жизнью телесные повреждения получила женщина.

Дрон РФ нанес несовместимые с жизнью телесные повреждения женщине. Фото: Донецкой областной прокуратуры

60-летний водитель и еще одна гражданка 52 лет, которая также находилась в салоне, получили ранения. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.



Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, СМИ нашли военного преступника, который расстрелял украинских военнопленных.