Войска РФ ударили по Днепропетровщине: есть раненые, среди них — ребенок

Российские войска днем во вторник, 28 января, обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки трое людей травмированы, среди них — 11-летний ребенок. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадали 11-летний мальчик, 54-летний мужчина и 83-летняя женщина», — отметил он.



По словам Лысака, все пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние раненых средней тяжести.



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