В Покровске стало больше мест, куда не доезжают спасатели и эвакуационные авто: людям приходится выходить пешком – ГВА

Покровск. Фото: Покровская городская военная администрация

В городе Покровск Донецкой области за последнюю неделю стало больше мест, куда не могут проехать ГСЧС и эвакуационные автомобили. Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, на эвакуацию жителям таких районов приходится выходить пешком.



«Есть некоторые проблемные участки, куда не доезжают ни наши специалисты, ни ГСЧС, ни эвакуация. Нужно выходить пешком», – отметил начальник ГВА.

Напомним, что российские войска продвинулись на Покровском направлении.