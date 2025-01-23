Швейцарская газета написала об обрушении обороны ВСУ возле Великой Новосёлки Донецкой области. Карта DeepState

ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой области. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре 2024 года. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении», — говорится в материале.

В связи с этим, пишет газета, среди украинцев возрастает недовольство тем фактом, что Киев «так ничему и не научился».

«Горькая ирония для Украины заключается в том, что всего полтора года назад Великая Новоселка ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями», — пишет автор, имея в виду контрнаступление ВСУ летом 2023 года.

Издание подчеркивает, что российские военные на этом участке фронта обладают явным преимуществом в оснащении и численности.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются постоянно просто разрушать все здания в Часов Яре для того, чтобы украинцы не могли где-то закрепиться, не могли держать позиции и были вынуждены отходить.