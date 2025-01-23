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ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ

23 января 2025, 16:39

ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ

Швейцарская газета написала об обрушении обороны ВСУ возле Великой Новосёлки Донецкой области. Карта DeepState Швейцарская газета написала об обрушении обороны ВСУ возле Великой Новосёлки Донецкой области. Карта DeepState

ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой области. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре 2024 года. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении», — говорится в материале.

В связи с этим, пишет газета, среди украинцев возрастает недовольство тем фактом, что Киев «так ничему и не научился».

«Горькая ирония для Украины заключается в том, что всего полтора года назад Великая Новоселка ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями», — пишет автор, имея в виду контрнаступление ВСУ летом 2023 года.

Издание подчеркивает, что российские военные на этом участке фронта обладают явным преимуществом в оснащении и численности.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются постоянно просто разрушать все здания в Часов Яре для того, чтобы украинцы не могли где-то закрепиться, не могли держать позиции и были вынуждены отходить.

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