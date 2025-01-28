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Власть Покровска требует от предпринимателей платить аренду и коммуналку, несмотря на эвакуацию – СМИ

28 января 2025, 22:43

Власть Покровска требует от предпринимателей платить аренду и коммуналку, несмотря на эвакуацию – СМИ

Разрушенный торговый центр в Покровске. Фото: Покровская городская военная администрация Разрушенный торговый центр в Покровске. Фото: Покровская городская военная администрация

Предприниматели из Покровска возмущены тем, что местная власть, несмотря на обязательную эвакуацию, требует от них платить арендную плату за землю и коммунальные услуги. Об этом сообщил местный телеканал «Капрі» со ссылкой на предпринимателей.

С апреля 2022 года, когда Донецкая областная военная администрация объявила об обязательной эвакуации населения, большинство предпринимателей приступили к релокации своего бизнеса. То, что предпринимателей, уехавших и не ведущих деятельность на территории громады, заставляют платить, подтвердили и в Ассоциации молодых ВПЛ Украины.

«Стоит напомнить, что в начале марта 2022 года депутаты Покровского горсовета проголосовали за отмену платы за коммунальные услуги для жителей города, а также освобождение от уплаты за аренду коммунального имущества и земли, чтобы поддержать предпринимателей. Но начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в начале октября 2022 года своим единоличным решением отменил эту помощь и людям, и бизнесу. Более того, после этого предприниматели начали получать платежки с долгами за тот период, когда действовало решение горсовета», – отметили в «Капрі».

Как утверждает телеканал, оплачивать коммунальные услуги власть Покровска требовала не только от предпринимателей, но и от местных жителей, которые как остаются в городе, так и эвакуировались в более безопасные регионы. В частности, людям поступали платежки за обслуживание домов и придомовых территорий или вывоз мусора. И это все при том, что эти услуги жителям не предоставляются уже несколько месяцев. И только недавно приняли решение об отмене с 1 февраля квартплаты для жителей домов, которые обслуживает КП «Господар».

«И тут возникает вопрос: «А какие услуги оказывало это коммунальное предприятие людям?». Если даже обращения о забивании окон после вражеских прилетов «закрывали» через контакт-центр из-за невозможности выполнения работ. О какой уборке придомовых территорий идет речь, если город ежедневно страдает от обстрелов?», – заявили в СМИ.

Напомним, что в Покровске стало больше мест, куда не доезжают спасатели и эвакуационные авто, в результате чего людям приходится выходить пешком.

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