Власть Покровска требует от предпринимателей платить аренду и коммуналку, несмотря на эвакуацию – СМИ

Разрушенный торговый центр в Покровске. Фото: Покровская городская военная администрация

Предприниматели из Покровска возмущены тем, что местная власть, несмотря на обязательную эвакуацию, требует от них платить арендную плату за землю и коммунальные услуги. Об этом сообщил местный телеканал «Капрі» со ссылкой на предпринимателей.



С апреля 2022 года, когда Донецкая областная военная администрация объявила об обязательной эвакуации населения, большинство предпринимателей приступили к релокации своего бизнеса. То, что предпринимателей, уехавших и не ведущих деятельность на территории громады, заставляют платить, подтвердили и в Ассоциации молодых ВПЛ Украины.



«Стоит напомнить, что в начале марта 2022 года депутаты Покровского горсовета проголосовали за отмену платы за коммунальные услуги для жителей города, а также освобождение от уплаты за аренду коммунального имущества и земли, чтобы поддержать предпринимателей. Но начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в начале октября 2022 года своим единоличным решением отменил эту помощь и людям, и бизнесу. Более того, после этого предприниматели начали получать платежки с долгами за тот период, когда действовало решение горсовета», – отметили в «Капрі».



Как утверждает телеканал, оплачивать коммунальные услуги власть Покровска требовала не только от предпринимателей, но и от местных жителей, которые как остаются в городе, так и эвакуировались в более безопасные регионы. В частности, людям поступали платежки за обслуживание домов и придомовых территорий или вывоз мусора. И это все при том, что эти услуги жителям не предоставляются уже несколько месяцев. И только недавно приняли решение об отмене с 1 февраля квартплаты для жителей домов, которые обслуживает КП «Господар».



«И тут возникает вопрос: «А какие услуги оказывало это коммунальное предприятие людям?». Если даже обращения о забивании окон после вражеских прилетов «закрывали» через контакт-центр из-за невозможности выполнения работ. О какой уборке придомовых территорий идет речь, если город ежедневно страдает от обстрелов?», – заявили в СМИ.

Напомним, что в Покровске стало больше мест, куда не доезжают спасатели и эвакуационные авто, в результате чего людям приходится выходить пешком.