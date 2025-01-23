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Главное за день: Путин считает, что цели «СВО» достигнуты. Взрыв в Бердянске

23 января 2025, 23:00

Главное за день: Путин считает, что цели «СВО» достигнуты. Взрыв в Бердянске

Политика

Владимир Путин считает, что основные цели войны в Украине уже достигнуты, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с позицией Кремля. По его словам, одной из этих целей было получение контроля над «сухопутным мостом» в Крым. Теперь российского президента все больше беспокоит ситуация в российской экономике, говорят несколько источников издания.

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские потери в войне с Россией, по его информации, достигают 600-700 тысяч человек. Россия же «потеряла около 800 тысяч солдат» (несколько дней назад он говорил о миллионе), не уточнив при этом, имеет ли в виду при оценке украинских потерь исключительно военных, или это включая гражданских.

Общество

Оккупационная администрация «ЛНР» назначила нового «и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности». Им стал Константин Роговенко, уроженец города Лутугино, который сейчас оккупирован.

Оставшиеся без жилья в результате боевых действий жители Мариуполя, которые третий год ждут обещанного оккупационными властями нового жилья, вновь обратились к Путину. На этот раз несколько районов выстроились с плакатами «БОМЖИ».

С 1 января ввели новые российские тарифы при регистрации прав собственности на недвижимость в оккупированной Луганской области. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, по сравнению с 2024 годом эту пошлину захватчики повысили в два раза.

В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ. Двое сотрудников службы погибли, еще один – сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Боевые действия

Ночью армия РФ атаковала Запорожье, один человек погиб, еще 52 получил ранения, среди них — двухмесячный ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В Покровске российская армия ранила 44-летнего мужчину, развозившего хлеб. Авиация РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, ранен мужчина, его жена погибла. Еще два человека ранены в Краматорске, повреждены около 20 домов.

В сети распространили видео с очередным вероятным расстрелом украинских военнопленных. Российские военные расстреляли в спину попавших в плен шестерых украинских бойцов, на глазах у собратьев. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой военный, его судьба неизвестна.

ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой области. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. В тоже время в ОСУВ «Хортица» сообщили, что украинское командование усиливает подразделения, защищающие Великую Новоселку и имеющие план на случай ухудшения ситуации. Полного окружения поселка нет, но есть угроза оперативного окружения.

В городе Часов Яр обстановка достаточно сложная, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. Там идут городские бои уже долго и с переменным успехом. По его словам, здания полностью уничтожены, россияне не пытаются взять город, россияне пытаются взять территорию.

Российские военные зачистили северо-западные окраины города Торецк Донецкой области, сообщает военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» в своем телеграм-канале. Терриконы шахты «Фомиха» и шахты № 12, по его словам, находятся под контролем российской армии.

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