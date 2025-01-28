На Покровском направлении Bradley и пехота зачистили систему траншей

На Покровском направлении Bradley и пехота зачистили траншеи. Фото: кадр из видео

На Покровском направлении Bradley при поддержке штурмовиков ОШБ «СКАЛА» зачистили систему траншей. Видео опубликовали на странице бригады в Фейсбуке.







«Зашли в траншею и отминусовали шестерых оккупантов. Наши штурмовики зачистили важную позицию на Покровском направлении. Отработали четко. "Брэдли" прикрыл группу огнем, пилоты - сбросами, а ребята выкурили россиян из их нор», — говорится в сообщении.

На Покровском направлении Bradley и пехота зачистили траншеи. Фото: кадр из видео

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки, на Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора.

Напомним, разведчики показали, как на передовой уничтожают фортификации и транспорт российских оккупантов.