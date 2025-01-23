В оккупированном Луганске — новый «министр энергетики»

Оккупационная администрация «ЛНР» назначила нового «и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности». Им стал Константин Роговенко.



Он уроженец города Лутугино, который сейчас оккупирован. Ему 36 лет. Окончил Донбасский государственный технический университет по специальности «горный инженер-технолог». Второе образование получил в 2023 году в так называемой «Луганской академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко».



Работал горняком на шахте «Лутугинская», а также занимал разные должности на шахтоуправлении «Ясеновское».



С 2018 года начал работать на «Минтопэнерго ЛНР». Сначала был «специалистом отдела производства и перспективного развития угольной отрасли», затем возглавил этот же отдел.



С 2021 по 2023 год был «заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР».



В 2023-2024 годах работал в Москве — занимался вопросами реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт.



В конце 2024 года вернулся в Луганск и снова начал исполнять обязанности «заместителя министра энергетики».



Так называемым «министром» до Роговенко был Денис Ярош.

Ранее вместо коллаборанта Дмитрия Сидорова так называемым исполняющим обязанности «министра культуры ЛНР» стал уроженец Москвы Игорь Нарожный. Ранее он являлся заместителем Сидорова.