Кириленко рассказал о последствиях обстрела Донетчины

На Донетчине оккупанты ведут обстрелы населенных пунктов, есть жертвы и пострадавшие. В частности, в результате обстрела Константиновки со стороны российских сил ранен один мирный житель. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко проинформировал, что оккупанты продолжают бить по всему фронту и городам в относительном тылу в Донецкой области.



«Очередная гражданская мишень россиян — пятиэтажка в Константиновке. Достоверно известно, что в результате утренних обстрелов один человек ранен, но точное количество жертв и объемы разрушений еще предстоит установить», — сообщил глава ОВА.



Также, по его словам, трем обстрелам за сутки подверглась Черкасская громада: в Новониколаевке повреждено админздание, в Майдане россияне применили кассетные боеприпасы. Почти вся громада обесточена, нет мобильной связи и интернета.



В Марьинской громаде под обстрел попал частный сектор Красногоровки. Известно об одном погибшем мирном жителей и одном раненом.



«В Светлодарской громаде ночью россияне вели обстрелы по окрестностям Новолуганского, Кодемы и Семигорья: один человек погиб, один ранен», — отметил руководитель области.

Ранее Кириленко сообщал, что за сутки погибли три человека: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще семь мирных жителей были ранены.



Напомним, российские силы рано утром нанесли удар по Константиновке Донецкой области. «Прилет» — во дворе жилой пятиэтажки.



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