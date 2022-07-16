Колонна военной техники РФ прошла через Мариуполь на Запорожскую область — Андрющенко

Через захваченный российскими силами Мариуполь вчера прошла большая колонна военной техники. Она направилась в сторону Запорожской области. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Продолжаем фиксацию движения военной техники мимо Мариуполя. Вчера через город прошла большая колонна военной техники, до 100 единиц, в сторону Запорожской области», — сообщил Андрющенко.



По его словам, в колонне на тягачах замечены БМД-4, часть людей приняла их за танки. Также шло большое количество БТР.



Кроме того, отметил советник мэра Мариуполя, в селах Никольского и Мангушского районов, что граничат с Запорожской областью, поселилось большое количество российских солдат. Их завозили КАМАЗами и расселяли преимущественно в помещениях школ.



«Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что служат по призыву», — сообщил Андрющенко.



