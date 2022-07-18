Наслідки удару по Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

Вранці у понеділок, 18 липня, російські окупаційні війська завдали ударів по Краматорську. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко на сторінці у Facebook.



«Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже на РСЗВ», — написав він.



Даних про руйнування та постраждалих немає.



15 липня Краматорськ також зазнав ракетного удару окупантів. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.



Крім того, внаслідок ракетного удару постраждала телестудія державного телеканалу «Дім».