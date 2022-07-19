Президент вніс подання до Ради на звільнення Венедиктової та Баканова

19 липня 2022, 10:22

Президент вніс подання до Ради на звільнення Венедиктової та Баканова

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедиктової з посади генерального прокурора України та Івана Баканова з посади голови СБУ. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідні документи вже передано на розгляд профільним комітетам парламенту.

17 липня Зеленський своїм указом усунув Івана Баканова від обов'язків голови СБУ. Також було усунуто Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.

Президент пояснив, що вважав їхню роботу незадовільною через великий обсяг злочинів проти національної безпеки та зв'язків представників силових структур зі спецслужбами Росії.

В Офісі президента пояснили , що усунення Баканова та Венедиктової — це ще не звільнення. Буде проведено службові перевірки, після чого Зеленський вирішить, чи вносити уявлення про їхнє звільнення до парламенту.

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