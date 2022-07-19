Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомила член фракції «Слуга народу» Галина Янченко.



Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»), за ухвалення проекту постанови № 7564 про звільнення Баканова загалом проголосували 265 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.



За словами нардепа, Баканова у залі засідань Ради не було, а розгляд питання про звільнення був досить формальним.

17 липня Зеленський своїм указом усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. Також було відсторонено Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.



18 липня глава держави призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови СБУ Василя Малюка і вніс до Ради подання про звільнення з цієї Баканова.



Президент пояснив , що вважав роботу глави СБУ та генпрокурора незадовільною через великий обсяг злочинів проти національної безпеки та зв'язків представників силових структур зі спецслужбами Росії.



Баканов обіймав посаду голови СБУ з 29 серпня 2019 року. Перед цим Зеленський призначив його першим заступником керівника СБУ. До цього, з 2 грудня 2017 року по 27 травня 2019 року, Баканов був головою політичної партії «Слуга народу», а під час передвиборчої кампанії керував штабом Зеленського.



З 25 січня 2013 року Баканов був керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 року – керівником ТОВ «Студія Квартал-95».