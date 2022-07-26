Кабмін попросив уряд США про «газовий лендліз» для України

Кабінет міністрів звернувся до уряду США про надання Україні «газового лендлізу», щоби стабільно пройти опалювальний сезон. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Прийняли звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону», — зазначив він.



За словами Шмигаля, підготовка до найскладнішої зими в історії країни продовжується. У цьому процесі влада шукає всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.