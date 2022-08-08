«ДНР»: За день у Донецьку поранено 5 людей, одна загинула

Угруповання «ДНР» повідомляє про поранених та загиблих мирних жителів окупованого Донецька. Повідомлення про «прильоти» снарядів до різних районів міста надходять цілодобово. За сьогоднішній день відомо про поранення трьох чоловіків та двох жінок. Один чоловік загинув.



Внаслідок обстрілу Петрівського району у дворі будинку на вулиці Дружній загинув 69-річний чоловік. На вулиці Крюкова 53-річна жінка отримала контузію головного мозку. На вулиці Вагнера поранено на думку 51-річного чоловіка. Крім того, поранення дістала 47-річна жінка.



У Куйбишевському районі поранення у спину отримав 68-річний чоловік.



У Київському районі уламкові поранення отримав 53-річний чоловік. Усіх поранених госпіталізовано.



Дані оновлюються.