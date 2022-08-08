«ДНР»: За день в Донецке ранены 5 человек, один погиб

Группировка «ДНР» сообщает о раненых и погибших мирных жителях оккупированного Донецка. Сообщения о «прилетах» снарядов в разные районы города поступают круглосуточно. За сегодняшний день известно о ранении трех мужчин и двух женщин. Один мужчина погиб.



В результате обстрела Петровского района во дворе дома по улице Дружной погиб 69-летний мужчина. По улице Крюкова 53-летняя женщина получила контузию головного мозга. На улице Вагнера ранен в голову 51-летний мужчина. Кроме того, ранение получила 47-летняя женщина.



В Куйбышевском районе ранение в спину получил 68-летний мужчина.



В Киевском районе осколочные ранения получил 53-летний мужчина. Все раненные госпитализированы.



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