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«Негайно»: Трамп вимагає від України укласти угоду щодо рідкісноземельних металів

25 квітня 2025, 22:50

«Негайно»: Трамп вимагає від України укласти угоду щодо рідкісноземельних металів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна затримує підписання важливої угоди про співпрацю у сфері рідкісноземельних елементів. Він закликав Київ до негайного укладання договору. Водночас він повідомив про позитивний перебіг переговорів щодо мирної угоди між Україною та Росією.

«Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої Угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних елементів. Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що його буде підписано НЕГАЙНО», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Говорячи про переговори після закінчення війни, він зазначив: «Робота над остаточною мирною угодою між Росією та Україною просувається гладко. Здається, в майбутньому на нас чекає успіх».

Україна розпочала консультації зі США щодо тексту угоди про корисні копалини на початку квітня. Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пригрозив президенту України Зеленському через бажання переглянути угоду про рідкісні метали.

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