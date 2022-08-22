Президент Туреччини каже, що хоче влаштувати переговори між Зеленським та Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що метою його країни є організація переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським для припинення збройного протистояння.

«Наша мета – організувати для досягнення миру переговори між президентами Путіним та Зеленським у Туреччині», – цитує Ердогана агентство «Анадолу».

Президент Туреччини додав, що Анкара продовжує докладати зусиль для встановлення міцного миру в Україні.

Минулого тижня Ердоган відвідав Україну. Після зустрічі із Зеленським він заявив, що нагадав президентові України про готовність, якщо це буде можливим, провести його зустріч із Путіним у Туреччині.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що планує обговорити з Володимиром Путіним ситуацію із Запорізькою АЕС.