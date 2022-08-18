У Львові завершилася зустріч президентів Ердогана, Зеленського та генсека ООН Гутерріша

У Львові завершилася зустріч за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Про це повідомляє Anadolu Agency.



Зустріч у палаці Потоцьких проходила у закритому для преси режимі та тривала 40 хвилин.



На зустрічі також були присутні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, голова Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан та прес-секретар президента Ібрагім Калин.



Перед цим відбулася двостороння зустріч Зеленського з Ердоганом, яка тривала близько двох годин.



Як повідомили у прес-службі українського президента, Зеленський обговорив з Ердоганом оборонну співпрацю, ядерний шантаж з боку РФ та питання зернового експорту з України.



Зеленський висловив сподівання на участь президента Туреччини у другому саміті Кримської платформи.