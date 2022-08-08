ЗМІ: У Євросоюзі не виключають, що введуть санкції проти Туреччини через домовленості з РФ

08 серпня 2022, 19:00

ЗМІ: У Євросоюзі не виключають, що введуть санкції проти Туреччини через домовленості з РФ

Країни Заходу не відкидають запровадження санкцій проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин з Росією, яка напала на Україну. Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Шість західних чиновників розповіли виданню про занепокоєння з приводу домовленостей лідерів Туреччини та Росії Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна розширити співпрацю у сферах торгівлі та енергетики після зустрічі у Сочі.

Один із чиновників ЄС заявив, що Брюссель «все уважніше» стежить за турецько-російськими відносинами. Інше джерело Financial Times припустило, що деякі західні країни можуть закликати свої компанії вийти з турецького ринку, якщо Ердоган піде на втілення домовленостей із Путіним.

Три джерела з Євросоюзу зазначили, що об'єднання поки що не розпочинало обговорень можливих санкцій проти Туреччини, адже незрозуміло, що саме конкретно погодили турецький та російський президенти. Крім того, рішення на рівні ЄС буде складно ухвалено.

Але навіть без формальної згоди всіх членів Євросоюзу окремі країни можуть, наприклад, «запровадити обмеження на торгівлю та фінанси або попросити великі фінансові компанії зменшити вкладення турецьких компаній».

Водночас, зазначають джерела Financial Times, такі кроки суперечать комерційним інтересам західних компаній. Крім того, Анкара, як і раніше, загрожує блокувати членство Фінляндії та Швеції у Північноатлантичному Альянсі.

Раніше The Washington Post повідомило з посиланням на українську розвідку, що Росія просить Туреччину допомогти їй оминати західні санкції, запроваджені за вторгнення в Україну.

У ході зустрічі президенти Туреччини та Росії домовилися про частковий розрахунок за російський газ у рублях, а Анкара погодилася запровадити російську платіжну систему «Мир» у п'яти своїх банках.

 

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