ЗМІ: Незважаючи на загрозу ударів, посольство США не планує залишати Київ

Американські дипломати не планують залишати Київ, незважаючи на зугрозу ракетних ударів з боку Росії. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації.



«Держдепартамент США не планує будь-яких негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, незважаючи на побоювання з приводу того, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по Україні найближчими днями», - йдеться в повідомленні.



За словами представника Держдепу, дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, проте вони не збираються залишати Київ.



Раніше Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян, які перебувають на території України, залишити країну через підвищену загрозу ракетним ударам.