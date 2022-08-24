ЗМІ: Незважаючи на загрозу ударів, посольство США не планує залишати Київ

24 серпня 2022, 11:07

ЗМІ: Незважаючи на загрозу ударів, посольство США не планує залишати Київ

Американські дипломати не планують залишати Київ, незважаючи на зугрозу ракетних ударів з боку Росії. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації.

«Держдепартамент США не планує будь-яких негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, незважаючи на побоювання з приводу того, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по Україні найближчими днями», - йдеться в повідомленні.

За словами представника Держдепу, дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, проте вони не збираються залишати Київ.

Раніше Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян, які перебувають на території України, залишити країну через підвищену загрозу ракетним ударам.

Ще за темою

Організації
посольство США
Місця
США Київ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:48
«ЛНР»: Двоє людей загинули під час ракетного удару по Ровеньках
12:06
У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька
12:00
Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці
10:58
Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі
10:47
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
09:29
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 14 поранено
23:36
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
22:45
В окупованому Донецьку скасували святкові заходи до Дня міста та Дня шахтаря
21:19
Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►
20:00
Рівень радіації підвищився: Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
18:37
У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру
18:02
У «ДНР» заявили про затримання «українського диверсанта»
17:51
У Севастополі пролунали вибухи
17:10
В ООН відреагували на плани РФ «судити» українських військовополонених у Маріуполі
12:38
Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви
Всі новини
13:51
Резніков розповів про ультиматум Шойгу
13:27
97% українців підтримують незалежність України — опитування «Рейтингу»
13:16
Україна у День незалежності отримає грант 3 млрд доларів від США
12:48
«ЛНР»: Двоє людей загинули під час ракетного удару по Ровеньках
12:45
Буде інший адвокат: Голову донецької в'язниці «Ізоляція» судять у Києві
12:06
У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька
12:00
Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці
11:22
Російська армія завдала ударів по Миргороду
11:15
Російські окупанти 26 разів вдарили по Донецькій області за добу
11:07
ЗМІ: Незважаючи на загрозу ударів, посольство США не планує залишати Київ
10:58
Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі
10:58
Зеленський заявив, що Україна «не шукатиме розуміння з терористами»
10:47
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
10:28
Окупанти обстріляли Новий Буг: Дев'ятеро поранених, зокрема двоє дітей
10:19
У ГУР МО розповіли про відсутність загрози проведення наземної операції з боку Білорусі
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
24 серпня, 10:47
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
23 серпня, 23:36
«Будемо з Україною стільки, скільки потрібно». Як пройшов саміт Кримської платформи ►
23 серпня, 22:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти